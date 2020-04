«SCONTENTI DI COME L' ITALIA STA AFFRONTANDO LA PANDEMIA? SENTITE COSA SUCCEDE QUI A

Leggi su panorama

(Di lunedì 13 aprile 2020) Dopo l'uscita del premier Boris Johnson dalla terapia intensiva, la giornalista finanziaria Giada Vercelli raccontail Regno Unito sta reagendo alla crisi generata dal Covid-19. Lo Stato è assente, denuncia, e all'emergenza risponde la società civile. La prima a muoversi è stata la City. Ma poi sono stati in tanti a scendere in campo: dai sindacati all'hotel Claridge's.«Più che preoccupata, sono indignata. Non è possibile che un Paeseil Regno Unito sia abbandonato a se stesso durante unaglobale. Qui lo Stato non c'è». Al telefono da Londra, Giada Vercelli è un fiume in piena. Giornalista finanziaria, è stata la prima corrispondentena dal New York Stock Exchange e dal Nasdaq per Bloomberg Tv e SKY TV, dopo di che ha lavorato alla City di Londra per l'agenzia di rating S&P's. Autrice del ...