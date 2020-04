Per Locatelli le scuole devono riaprire a settembre (Di lunedì 13 aprile 2020) "Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno". Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), Franco Locatelli, intervenuto a 'Che tempo che fa' su Rai2, ospite di Fabio Fazio. Ma la decisione, ha precisato, "spetta al governo". riaprire senza far riesplodere l'epidemia da coronavirus è "situazione critica e delicata", ha poi detto Locatelli, secondo il quale lo studio di sierovalenza "è assolutamente fondamentale" per acquisire informazioni su quanta popolazione abbia acquisito anticorpi. Leggi su agi Franco Locatelli : riapertura delle scuole a settembre

