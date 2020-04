“Non me lo potevo immaginare”. Luca Argentero lo dice così. E invece è tutto vero (Di lunedì 13 aprile 2020) Oltre ad avere come ospite Tiziano Ferro, in collegamento da Los Angeles, la puntata di “Che tempo che fa” è stata resa ancora più coinvolgente grazie a un altro ospite d’eccezione, ovvero Luca Argentero, che ha raccontato, con la sensibilità che lo contraddistingue da sempre, alcuni aneddoti legati alla fiction “Doc-Nelle tue mani”, prossima a concludere la messa in onda serale su canale Rai1. Lo splendido attore ha raccontato come è nata la fiction e perché. Un vero e proprio successo quello che ha riguardato la fiction fin dalla prima puntata. Con i suoi 7.172.000 spettatori, Luca Argentero nei panni di’Doc’ si è aggiudicato il primo posto nel record di ascolti tv. Un successo del tutto imprevedibile che l’attore spiega così: “Ce lo auguravamo. Nessuno, però, lo dava ... Leggi su caffeinamagazine Sebastian Vega - la star del basket fa coming out : “Non potevo più nascondermi - adesso sono libero”

Torna in campo il medico che distrusse il colera : “Non potevo fare il vigliacco”

Coronavirus - il racconto del medico in pensione richiamato in ospedale : “Non potevo dire di no” (Di lunedì 13 aprile 2020) Oltre ad avere come ospite Tiziano Ferro, in collegamento da Los Angeles, la puntata di “Che tempo che fa” è stata resa ancora più coinvolgente grazie a un altro ospite d’eccezione, ov, che ha raccontato, con la sensibilità che lo contraddistingue da sempre, alcuni aneddoti legati alla fiction “Doc-Nelle tue mani”, prossima a concludere la messa in onda serale su canale Rai1. Lo splendido attore ha raccontato come è nata la fiction e perché. Une proprio successo quello che ha riguardato la fiction fin dalla prima puntata. Con i suoi 7.172.000 spettatori,nei panni di’Doc’ si è aggiudicato il primo posto nel record di ascolti tv. Un successo delimprevedibile che l’attore spiega così: “Ce lo auguravamo. Nessuno, però, lo dava ...

repubblica : Firenze, fermato in bici a un controllo: 'Meglio la multa, non ne potevo più di casa con moglie e figlie' - SkyTG24 : Il drammatico racconto della cantante Pink guarita dal #COVID?19 ???'Mi sono svegliata una notte e non potevo respir… - splatterotik : RT @x120406x: Ciao amici non so se potevo pubblicarlo su TW ma ho fatto un lavoro sulla papessa, vi lascio il link al mio blog e un'antepri… - deku_se : @lilidrws_ Nuu cuore, non devi ringraziarmi. È il minimo che potevo fare. ?? Tu meriti questo e molto di più. Grazie… - _SpaceJay___ : @chase_demoon Ma io l'ho fatto eh, ho messo ogni prova che potevo mettere. Per il resto non mi interessa più, ho di… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non potevo Test anticorpi coronavirus, Burioni: utili, ma non fidatevi di quelli online Corriere della Sera