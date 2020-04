Casa santa Erice | crolla un abitazione

Leggi su tvio

(Di lunedì 13 aprile 2020) Unè parzialmenteta nella notte a. Il crollo è avvenuto intorno alle 22.15 della scorsa notte in via Frosinone, una traversa di via Madonna di Fatima aad. Poco prima del crolli, i vicini hanno avvertito un forte boato, tanto da far pensare ad una fuga di gas. Nessuno è rimasto ferito, ma i detriti sono caduti su due auto parcheggiate . “L’importante è che non c’ero io dentro la macchina.la macchina si ricomprerà ha detto uno dei titolari dell’auto. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e i carabinieri che stanno accertando chi siano i proprietari. l’era abbandonato da diversi anni