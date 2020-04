Lombardia | quarantena estesa a 28 giorni | “È una possibilità” (Di domenica 12 aprile 2020) In Lombardia la quarantena potrebbe essere allungata del doppio rispetto a quanto finora accaduto. C’è un motivo ben preciso in proposito. Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, parla dell’emergenza sanitaria in corso ed avverte la popolazione a prestare ancora più attenzione. LEGGI ANCHE –> Coronavirus, l’avvocato Enrico Tuccillo è morto il giorno di … L'articolo Lombardia quarantena estesa a 28 giorni “È una possibilità” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Coronavirus - in Lombardia arriva la superquarantena di 28 giorni. Ecco per chi

