I videogiochi open-world come fuga dalla realtà - editoriale (Di domenica 12 aprile 2020) Prima della quarantena, prima del distanziamento sociale che ci sta costringendo fra le mura domestiche e, soprattutto, prima che l'OMS ritrattasse interamente la sua opinione riguardo i videogiochi, noi appassionati conoscevamo a fondo gli straordinari effetti benefici che si nascondono dietro le cascate di pixel.Chi sta scrivendo queste righe, ad esempio, ha scoperto la potenza dei mondi virtuali durante un periodo di isolamento non dissimile da queste interminabili e noiose giornate primaverili. Oggi come allora, i videogiochi possono trasformarsi in un'ancora di salvezza unica nel suo genere: non c'è medium migliore per aprirsi un varco fra le mura di casa, per attraversare lo specchio come la Alice di Carroll e abbandonarsi alla scoperta di universi mozzafiato.La quarantena ci ricorda il valore delle piccole cose. Cose che normalmente risulterebbero addirittura tediose, come ... Leggi su eurogamer (Di domenica 12 aprile 2020) Prima della quarantena, prima del distanziamento sociale che ci sta costringendo fra le mura domestiche e, soprattutto, prima che l'OMS ritrattasse interamente la sua opinione riguardo i, noi appassionati conoscevamo a fondo gli straordinari effetti benefici che si nascondono dietro le cascate di pixel.Chi sta scrivendo queste righe, ad esempio, ha scoperto la potenza dei mondi virtuali durante un periodo di isolamento non dissimile da queste interminabili e noiose giornate primaverili. Oggiallora, ipossono trasformarsi in un'ancora di salvezza unica nel suo genere: non c'è medium migliore per aprirsi un varco fra le mura di casa, per attraversare lo specchiola Alice di Carroll e abbandonarsi alla scoperta di universi mozzafiato.La quarantena ci ricorda il valore delle piccole cose. Cose che normalmente risulterebbero addirittura tediose,...

Il brusco distacco dai ritmi frenetici della vita quotidiana muta radicalmente anche la luce che illumina i mondi digitali, specialmente quelli aperti, i fondali di quei videogiochi open-world che da ...

