Coronavirus, il Viminale: “Ieri oltre 370mila controlli e più di 12mila sanzionati” (Di domenica 12 aprile 2020) Le forze di polizia impegnate a verificare il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus ieri hanno controllato 280.717 persone e 89.931 tra esercizi e attività commerciali. Sono i dati diffusi dal Viminale relativi al rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus. Le persone sanzionate per non aver rispettato le norme sugli spostamenti sono state 12.514, e le persone denunciate per aver attestato il falso nell’autodichiarazione sono state 104, quelle denunciate per aver violato la quarantena imposta dalla positività sono state 53. Gli esercenti sanzionati sono stati 179 mentre 35 sono state le attività chiuse.L'articolo Coronavirus, il Viminale: “Ieri oltre 370mila controlli e più di 12mila sanzionati” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - ultime notizie – In Lombardia oltre 1.500 nuovi casi nelle ultime 24 ore. 7 farmacisti deceduti. Il Viminale : «Rischio gravi tensioni : bisogna presidiare la legalità»

