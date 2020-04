Cinque trapianti in poche ore al Policlinico Bari: una Pasqua di nuova vita (Di domenica 12 aprile 2020) Cinque trapianti in poche ore. Le equipe del Policlinico di Bari hanno eseguito nella giornata di ieri due trapianti di rene e uno di fegato mentre venerdì sono stati portati a termine altri due trapianti di rene. Va avanti anche durante l’emergenza Covid-19 l’attività della rete trapianti pugliese. A donare gli organi che hanno consentito di effettuare gli interventi ieri è stata una donna di 56 anni che era ricoverata a Brindisi nell’ospedale Perrino. Grazie alla generosità dei figli della signora che hanno dato il consenso alla donazione, continueranno a vivere altre Cinque persone. Si tratta di tre pazienti di 44, 51 e 52 anni. Venerdì, invece, grazie a un donatore 56enne che era ricoverato al Policlinico di Bari sono stati effettuati altri due trapianti di rene su due pazienti di 54 e 44 anni. “Celebriamo la Pasqua ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 12 aprile 2020)inore. Le equipe deldihanno eseguito nella giornata di ieri duedi rene e uno di fegato mentre venerdì sono stati portati a termine altri duedi rene. Va avanti anche durante l’emergenza Covid-19 l’attività della retepugliese. A donare gli organi che hanno consentito di effettuare gli interventi ieri è stata una donna di 56 anni che era ricoverata a Brindisi nell’ospedale Perrino. Grazie alla generosità dei figli della signora che hanno dato il consenso alla donazione, continueranno a vivere altrepersone. Si tratta di tre pazienti di 44, 51 e 52 anni. Venerdì, invece, grazie a un donatore 56enne che era ricoverato aldisono stati effettuati altri duedi rene su due pazienti di 54 e 44 anni. “Celebriamo la...

NuovoSud : Cinque trapianti effettuati al Policlinico di Bari - Trmtv : Coronavirus, cinque trapianti di rene in poche ore al Policlinico di Bari e in Puglia stabile curva contagi. Miglio… - BariLive : Bari: Cinque trapianti in poche ore al Policlinico - rep_bari : Bari, cinque trapianti in poche ore al Policlinico [aggiornamento delle 10:45] - Borderline_24 : #Bari, al #Policlinico cinque #Trapianti in due giorni -