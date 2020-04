Marchisio | «Futuro da allenatore? Solo se mi chiama la Juventus»

(Di sabato 11 aprile 2020) Sorprendente apertura dia una carriera da… madella. Le parole dell’ex bianconero Nel corso della diretta Instagram sull’account della società Iren, Claudioha ammesso che gli piacerebbe allenare inla. Ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista del club torinese. «Se mi piacerebbe allenare? Se fosse la Juve sì, ma il calciatore non deve fossilizzarsi sul mondo del calcio. Non tutti però possono fare l’». Leggi su Calcionews24.com

Marchisio era incredibile, di giocatori come lui si fatica a trovarne ... Quale soprannome ti ha pesato di più? Capitan Futuro o Nino? Chi ha fatto questa domanda è sicuramente di Ostia… (ride, ndr).Claudio Marchisio rivela la sua scelta per il futuro. Ecco le parole dell’ex centrocampista bianconero in diretta Instagram con la pagina Chiamarsi Bomber. «Non tutti possono fare l’allenatore.