I Cesaroni repliche su Mediaset Extra dal 13 aprile | backstage scena con Alessandra

Leggi su spettacoloitaliano

(Di martedì 7 aprile 2020) Isudal 13con Eva e Marco (Mastronardi e Matteo Branciamore) Tra le tantissimeproposte dai palinsesti televisivi di Rai e, in questo periodo di quarantena, non potevano mancare lede “I”, già in streaming nel 2020 su Amazon Prime. Sembra proprio che la televisione italiana voglia torna ai grandi successi per superare questo difficile momento per l’Italia. Dal 13, cominciano lede Isucon due episodi in onda dal lunedì al venerdì. Una maratona proprio come quella dello scorso anno. Intanto, sul canale di Spettacolo Italiano raggiunte oltre 300.000 visualizzazioni per ildi Eva e Marco. Per l’occasione, ecco un altroconMastronardi e Matteo Branciamore che provano una ...