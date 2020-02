Scossone per Ilary Blasi: Mediaset le toglie l’Isola dei Famosi? Ecco quale programma condurrà (Di venerdì 28 febbraio 2020) Non c’è pace per Ilary Blasi, l’ex conduttrice de Le Iene e del Grande Fratello Vip, programmi lasciati dalla stessa Ilary perché voleva buttarsi in nuove avventure, ora si ritrova con poco o niente in mano. Nelle ultime settimane l’ex letterina ha subìto non pochi cambiamenti per ciò che concerne il suo lavoro. Se prima era data per certa la sua conduzione dell’Isola dei Famosi, slittata nel 2021 per lasciare spazio al Grande Fratello Vip e per mancanza di budget, ora sarebbe a rischio anche quella possibilità. Secondo alle voci che stanno circolando da poche ore, Ilary Blasi potrebbe essere sostituita da Mara Venier. Vista l’aria pesante che circola in Rai per zia Mara nell’ultimo periodo, i vertici Mediaset la starebbero corteggiando per farla tornare nelle reti tv del Biscione. Ilary Blasi però, non sarebbe rimasta a mani vuote, almeno per questa stagione. Alberto Dandolo ... Leggi su trendit

Altro Scossone nella maggioranza - Feleppa rimette le deleghe : numeri in bilico per Mastella : Tempo di lettura: 1 minutoDopo la Rocca dei Rettori, palazzo Mosti. Ora è la maggioranza di Clemente Mastella a dover fare i conti con i suoi malumori interni. Di alcuni giorni fa lo strappo definitivo di “Patto Civico”, la formazione politica composta da Vizzi Sguera, Luca Paglia, Luigi Scarinzi e Marcellino Aversano. Un addio che ha fatto scendere a quota 19 i consiglieri (contro 14) di maggioranza su cui può contare l’ex Guardasigilli. ...

PippaPas : @brunasaracco @Gio15474822 Il piano sciocco per dare uno scossone al Paese - Annaelegalita : @GiorgiaMeloni @FratellidItaIia L ho sempre fatto!! Per favore, uno scossone per cacciare questi abusivi, vogliamo andare al voto! - Barbara79991190 : RT @BufalaBufla: @Gianni_Pisa @RandallFlagg71 La mossa di propaganda di Fontana che voleva dare uno scossone all'opinione pubblica contro P… -