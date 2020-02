“Tuo marito va in giro con smalto e rossetto” – la moglie di Boss Dom risponde alle critiche (Di martedì 11 febbraio 2020) Achille Lauro ed il suo chitarrista Boss Dom al Festival di Sanremo hanno proposto look sempre ricercati ed all’avanguardia attirando (com’è normale che sia) apprezzamenti e critiche. Purtroppo fra le critiche più feroci che hanno ricevuto ci sono quelle che vorrebbero un unico modello di mascolinità che cozzerebbe, appunto, con quanto proposto on stage dai due musicisti. A difendere questa libertà è stata anche Valentina Pegorer, moglie di Boss Dom, con un lungo post su Instagram: “Esempio di messaggio che ricevo spesso: “Non pensi che sia sbagliato che tuo marito, nonché padre di tuo figlio, vada in giro con capelli viola, smalto e rossetto?”. Esempio di mia risposta: “Non pensi che la cosa più importante che un marito e padre possa fare sia dare amore e protezione alle proprie donne?”. Gli schemi sono solo nelle menti di chi se li prefissa. Siate sinceri con voi ... bitchyf

radiodeejay : Dopo il bacio tra Achille Lauro e Boss Dom, Valentina Pegorer replica ai messaggi ricevuti sui social #Sanremo - Genkorap : @MademoiselleFa8 Ah, vorrei vedere se fosse stato tuo marito o fidanzato a mettere dei like a delle ragazze seminud… - tedduccia : Lila tieni il prosciutto sugli occhi? Se Nino è brutto allora tuo marito non si può guardare #LAmicaGeniale -