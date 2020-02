L’ex marito di Pamela Anderson: “Le ho pagato 200mila dollari di debiti, sono un vecchio sciocco” (Di martedì 11 febbraio 2020) Le loro sono state nozze lampo, durate appena 12 giorni. Secondo i tabloid americani Pamela Anderson avrebbe lasciato il produttore Jon Peters, perché possessivo a manipolatore. Lui smentisce e rivela a Six Page di averla aiutata a saldare tutti i suoi debiti. Sarebbe stata proprio lei a chiedergli di sposarla per risollevare le sue finanze: "Pensavo che costruire un impero con lei sarebbe stato divertente, ma mi sbagliavo". fanpage

