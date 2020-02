Il treno ‘non favorisce l’economia’. Ma a che serve se il clima impazzisce e la gente si ammala? (Di martedì 11 febbraio 2020) L’imponente scena dell’incidente ferroviario di Lodi e il dolore per i due macchinisti morti sul lavoro, alle cui famiglie va tutta la mia solidarietà, non devono farci dimenticare che il treno è uno dei mezzi più sicuri (e meno inquinanti) per muoversi. Sulla strada muoiono 10 persone al giorno, ogni santo giorno. In un anno, nel 2018 (e fu un anno nero per gli incidenti ferroviari), sono morte 75 persone in treno e 3334 sulla strada. L’auto è 45 volte più letale del treno. Sulle ferrovie, i guasti e gli errori umani possono essere ridotti a zero (se si investe a dovere sulla manutenzione e tecnologia), mentre sulla strada la variabile della distrazione e della prepotenza umana impera. Se abbiamo a cuore la salute e la sicurezza, occorre investire sui treni, invogliare la gente a muoversi in treno. Secondo l’ingegner Francesco Ramella, noto critico dei mezzi ... ilfattoquotidiano

