GF Vip 2020, perché Barbara Alberti ha abbandonato la casa (Di martedì 11 febbraio 2020) Barbara Alberti ha abbandonato la casa del Grande Fratello. Ma perché ha deciso di terminare all’improvviso la sua esperienza al GF Vip? GF Vip, perché Barbara Alberti ha lasciato il programma? In modo del tutto inaspettato Barbara Alberti ha deciso, nella puntata del 10 febbraio, di lasciare la casa del GF Vip 2020. Già nel corso delle scorse puntate la scrittrice aveva manifestato un malcontento, e si era anche verificato un episodio in cui aveva dovuto allontanarsi dalla casa del Grande Fratello per un malore. Così, non reggendo più le dinamiche e la pressione del programma, ha comunicato ad Alfonso Signorini di voler andare via. Una decisione spontanea che ha lasciato il pubblico a bocca aperta. A nulla sono valse le esortazioni di Signorini e “rifletterci con più calma“. Barbara Alberti ha, infatti, dichiarato: È stata un’esperienza più bella e ricca di ... velvetgossip

