Fable 4 in sviluppo presso Playground Games? Per il nuovo misterioso RPG dello studio assunta un'ex Ready at Dawn (Di martedì 11 febbraio 2020) Playground Games si espande ancora di più con l'assunzione dell'ex Ready at Dawn Taylor Buck, lo studio responsabile di titoli come The Order 1886 e Okami.Playground è entrato a far parte della famiglia degli Xbox Game studios nel 2018 e ha allargato il proprio studio con assunzioni da altri importanti team (Rockstar, Ubisoft).L'ultima aggiunta è l'UI Artist Taylor Buck, che sarà impiegata su un nuovo misterioso RPG di Playground Games.Leggi altro... eurogamer

