Coronavirus, neonata dimessa dall’ospedale: è la paziente guarita più giovane (Di martedì 11 febbraio 2020) Una bambina neonata di 4 mesi è guarita dal Coronavirus ed è stata dimessa dall’ospedale della provincia di Hainan, nel sud della Cina. La piccolina è la paziente guarita più giovane. Da quanto si apprende, infatti, la bimba era tornata con la famiglia nel paese di Haikou dopo un viaggio nella città di Xiaogan, nell’Hubei. La diagnosi da Coronavirus l’aveva ricevuta lo scorso 27 gennaio, quando aveva ancora 3 mesi. A distanza di qualche settimana, però, è accaduto un miracolo e la piccolina è guarita. Coronavirus, guarita neonata di 4 mesi Una bellissima notizia che arriva dalla Cina. Mentre il bilancio dei morti per Coronavirus ha superato le 1.000 persone, una neonata di 4 mesi è guarita dalla malattia. Infatti, la piccola è stata dimessa dall’ospedale popolare Haikou, nella capitale della provincia, nel sud della Cina. Dopo un viaggio con la famiglia nella ... notizie

LaPresse_news : Coronavirus, esami negativi per neonata di Prato rientrata da Wuhan - coronavirusInd : #Coronavirus, test negativo per la neonata ricoverata a #Prato - 055firenze : #Coronavirus, test negativo per la neonata ricoverata a #Prato -