Coronavirus | il numero di vittime supera quota 1000 | oltre 42 600 i contagiati “Passerà

Il numero di infezioni confermate nell'epidemia di Coronavirus in Cina ha raggiunto quota 42.638 a livello nazionale, con quasi 2.500 nuovi casi segnalati: si tratta dell'ultimo aggiornamento ufficiale fornito dal governo cinese, che ha portato a 108 i nuovi decessi per il virus, 103 nella sola provincia di Hubei: la più colpita. Il bilancio totale nazionale è di 1.016 morti. Nel frattempo, secondo l'agenzia ufficiale cinese Xinhua, un possibile vaccino contro il virus delle vie respiratorie è stato testato su animali. Xinhua ha citato il portale yicai.com, che avrebbe ricevuto l'informazione da fonti del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie: si tratterebbe di un vaccino mRNA (funzionante attraverso molecole di "RNA messaggero") e sarebbe già stato iniettato a più di 100 topi. Per quanto riguarda i casi esteri, i test ...

