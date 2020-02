Calcio Napoli, Ancelotti: “Non è finita bene, ma è stata una buona esperienza” (Di martedì 11 febbraio 2020) Il tecnico dell’Everton sul suo esonero al Calcio Napoli: “Volevano cambiare il mio modo di allenare e di essere, ma hanno sbagliato”. Calcio Napoli “Sono andato a Napoli perché, dopo nove anni all’estero, avevo voglia di tornare in Italia e Napoli mi sembrava una piazza interessante… Diciamo che non è finita bene, ma è stata una buona esperienza”. In una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’ Carlo Ancelotti torna sul suo addio al Napoli e sul suo successivo passaggio all’Everton. “Vivere a Napoli è una delle più belle cose che possano capitare. Poi un po’ per i risultati, un po’ per altre difficoltà, si è chiuso il rapporto. Io vengo esonerato il 12 dicembre, l’Everton ha mandato via l’allenatore ai primi di dicembre, le cose si sono combinate. Coincidenze – ha raccontato – De ... 2anews

