Biasin: la multa a Milik è la riprova che il sistema arbitrale ha un problema (Di martedì 11 febbraio 2020) Non c’erano dubbi che la notizia della multa decisa dal Giudice Sportivo nei confronti di Arkadiuz Milik per simulazione avrebbe creato nuove polemiche. Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin su Twitter riporta la cronostoria degli avvenimenti e commenta L’arbitro sbaglia. Il #var sbaglia a non correggerlo. Il referto è ovviamente sbagliato. Il giudice applica la sanzione (ed è l’unico che non sbaglia, non può fare altro). I 2000 euro di ammenda a #Milik “per simulazione” sono la riprova che il sistema arbitrale HA UN problema. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) February 11, 2020 L'articolo Biasin: la multa a Milik è la riprova che il sistema arbitrale ha un problema ilNapolista. ilnapolista

