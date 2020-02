Aerei: ecco le compagnie più sicure e quelle più a rischio (Di martedì 11 febbraio 2020) Prima di prenotare qualsiasi volo è bene ricordare che l'aviazione commerciale è ancora e di gran lunga il modo più sicuro per viaggiare. Certamente gli incidenti Aerei degli ultimi dodici mesi (in Etiopia, Iran, Russia, Turchia eccetera), hanno rovinato le statistiche, tuttavia un totale di 1.680 morti su 4,5 miliardi di biglietti venduti in dodici mesi significano un evento mortale ogni 2.678.571. Un numero fortunatamente ancora molto alto e comunque superiore di qualche ordine di grandezza rispetto a quello calcolato sulle altre forme di trasporto collettivo. In vista della bella stagione e quindi dei viaggi per le vacanze (ma vale sempre anche per quelli di lavoro), è conoscere quali vettori sono attualmente inseriti nella "lista nera" della IATA (l'Associazione internazionale delle compagnie commerciali), e quali in quella dei vettori che non possono operare all'interno della ... panorama

lucaberta : @citypat1 @EnricoVerga @jacopogiliberto @Beppeley @BentivogliMarco @lbianchetti Ogni cosa che ha a che vedere con l… - ilmessaggeroit : Tempesta Ciara, record di percorrenza per i voli transatlantici: ecco perché gli aerei vanno più veloce - gioalex61 : Ecco Perché Gli Aerei Moderni Sono Meglio Di Quelli Di Una Volta -