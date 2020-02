Ziliani: l’ambigua ascesa di Nicchi e di alcuni suoi amici più o meno coinvolti in Calciopoli (Di lunedì 10 febbraio 2020) Come è possibile che un arbitro così discusso come Nicchi diventi presidente nazionale dell’Aia? Se lo chiede Paolo Ziliani su Il Fatto, ricostruendo l'”ambigua” scalata dell’ex arbitro. E sembra attribuire a lui parte delle storture del calcio italiano. Scrive: “Perché il calcio italiano è diventato questa indegna cosa cui ogni giorno ci tocca assistere? Perché i fatti succedono senza che nessuno ci faccia caso. Anche se sono importanti. Anche se produrranno conseguenze irreparabili. Come nel 2009 quando Marcello Nicchi diventa presidente nazionale AIA (associazione italiana arbitri). Sono passati tre anni da Calciopoli e a capo del movimento spunta un ex dal passato imbarazzante”. Ricorda che Nicchi viene fermato nella sua carriera di arbitro da Casarin, alla fine della stagione ’96–’97. A motivare la decisione del designatore due episodi ... ilnapolista

