Zaghis: ripresi regolari conferimenti in Tmb Lazio (Di lunedì 10 febbraio 2020) Roma- Da ieri le due discariche della Mad di Civitavecchia e Roccasecca hanno riaperto i loro cancelli e Roma puo’ tornare a respirare sulla chiusura del proprio ciclo di gestione dei rifiuti. L’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, parlando in commissione capitolina Ambiente ha spiegato che da sabato sera, dopo due giorni di blocco dovuto alla chiusura dei due impianti di smaltimento, “i tmb di Malagrotta e gli impianti delle societa’ Csa, Ecosystem ed Aciam hanno riattivato i servizi da sabato sera. Da stamattina alle sei si e’ cominciato a conferire in maniera regolare”. “Ci vorranno due o tre giorni per recuperare la situazione che c’era mercoledi’ scorso”. Il vertice di Ama, alla luce di quanto accaduto la scorsa settimana, ha sottolineato che “basta un minimo problema per creare problematiche importanti in un ... romadailynews

