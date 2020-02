TT ISLE OF MAN – RIDE ON THE EDGE 2 si mostra in un nuovo Trailer (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nacon e KT Racing sono lieti di rilasciare un nuovo gameplay video per TT ISLE of Man – RIDE on the EDGE 2. Più coinvolgente e realistico che mai, la simulazione di gara TT ISLE of Man – RIDE on the EDGE 2 offre agli appassionati di motociclismo un’esperienza senza precedenti.La fisica della moto è stata rivista da zero per creare un comportamento ultra-realistico, tra cui un migliore equilibrio sulle curve. TT ISLE of Man – RIDE on the EDGE 2 introduce anche una migliore soggettiva per favorire un’immersione completa. L’ultimo titolo della serie TT ISLE of Man presenta anche moto classiche: la MV Agusta 500 Three, la Norton NRS 588, la Suzuki XR69, la Yamaha T70 e la Ducati 900, una leggendaria moto cavalcata da Mike Hailwood ®.Nel 1978, “Mike the Bike®” ... gamerbrain

