Sinn Fein primo partito d'Irlanda. Le ipotesi per il governo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il partito nazionalista di sinistra Sinn Fein è in testa nel voto popolare in Irlanda, al termine del conteggio delle prime preferenze delle elezioni di sabato. Le previsioni della vigilia si sono rivelata corrette: il partito guidato da Mary Lou McDonald, paladino della riunificazione con l’Ulster in tempi di Brexit, ma soprattutto d’un programma economico e sociale radicale, sale al 24,5% (e prova a riaprire i giochi sul governo), davanti a entrambi i partiti moderati storicamente dominanti: il Fianna Fail di Micheal Martin (liberali) al 22,2% e il Fine Gael del premier Leo Varadkar (Ppe) al 20,9.L’affluenza è stata del 62,9% e il Sinn Fein ha fatto ancora meglio rispetto agli exit poll che lo davano alla pari con i due rivali maggiori. Lo scrutinio non è tuttavia finito, visto che il sistema proporzionale irlandese prevede anche il calcolo delle ... huffingtonpost

