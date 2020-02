Oscar 2020, Gianni Morandi su Parasite: "Mi chiamano come se avessi vinto io" (Di lunedì 10 febbraio 2020) Agli Oscar 2020 c'è anche un po' di Gianni Morandi, che compare nella colonna sonora di Parasite, per suo grandissimo piacere! Agli Oscar 2020 trionfa Parasite e porta con sé anche un pezzettino di Gianni Morandi. Nel film c'è infatti una scena accompagnata dalle note di In ginocchio da te del nostro Gianni nazionale, che naturalmente non si esime dal commentare la sua inconsapevole partecipazione agli Academy Awards dal suo attivissimo profilo Facebook. Con un video in pieno stile Morandi, il cantante dice: "Oggi mi chiamano come tutti come se avessi vinto l'Oscar, ma l'Oscar lo ha vinto il film coreano, non io." Vengono anche inseriti i momenti tratti da Parasite che vengono accompagnati da una delle hit più conosciute di ... movieplayer

SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, quattro premi a Parasite. Joaquin Phoenix e Renee Zellweger migliori attori #Oscars #ANSA - SkyTG24 : Oscar 2020, Joaquin Phoenix vince come Miglior Attore Protagonista -