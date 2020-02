Ondata di freddo artico russo, grandi nevicate in Ucraina e Turchia (Di lunedì 10 febbraio 2020) CRONACHE METEO: una grande massa di aria fredda proveniente dalla Russia settentrionale si è diretta, fra il 7 e l'8 febbraio scorsi, in direzione dell'Ucraina e del Mar Nero, giungendo fino alla Turchia. Come conseguenza, una grande nevicata ha colpito l'Ucraina orientale, soprattutto la città di Donetsk, dove si è verificata una vera e propria emergenza neve, in quanto, anche a causa della difficile situazione politico - militare presente in zona, si è dovuto rinunciare a spazzare le strade rendendo critica la circolazione. Anche nelle città della provincia si sono verificati numerosi blocchi della circolazione per mezzi pesanti intraversatesi lungo le principali vie di comunicazione. La temperatura più bassa in Ucraina è stata raggiunta a Izium, con -19,4°C. Pesanti nevicate si sono verificate anche in Turchia, investita dalla massa d'aria gelida proveniente ... meteogiornale

