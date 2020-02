Lotito: “Contro l’Inter voglio una Lazio feroce. Juve in crisi? Non ci credo” (Di martedì 11 febbraio 2020) Claudio Lotito gonfia il petto. Il presidente della Lazio non può che essere soddisfatto della sua squadra che è in piena lotta per lo scudetto con Juventus e Inter. Oltre a spegnere le polemiche per l'arbitraggio del match in casa del Parma, il numero uno della società capitolina ha detto la sua anche sul momento no dei bianconeri, spronando i suoi ragazzi in vista dello scontro diretto contro l'Inter. fanpage

sportli26181512 : #Lazio #Notizie Lotito: “Contro l’Inter voglio una Lazio feroce. Juve in crisi? Non ci credo”: Claudio Lotito gonfi… - ParmaLiveTweet : Lotito: 'Polemiche Parma fuori luogo. Interpretazioni prive di fondamento': Claudio Lotito interviene a gamba tesa… - CristianCegagge : RT @irrisolvibile: Le polemiche sui rigori pro e contro la Lazio sono patetiche,proprio come quelle che fanno per noi. Chi vince ha sempre… -