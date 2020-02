Infortunio Douglas Costa, i reali tempi di recupero: ecco quando tornerà! (Di lunedì 10 febbraio 2020) Infortunio Douglas Costa- Nuovo allarme Douglas Costa in vista della fase calda della stagione. L’esterno brasiliano ha abbandonato il campo nel match contro il Verona a causa di un problema muscolare. Le sue condizioni verranno monitorate con estrema calma nel corso delle prossime ore, ma potrebbe trattarsi di uno stiramento, aspetto che metterebbe il brasiliano ko per un lungo periodo. Suona l’allarme per Sarri. Infortunio Douglas Costa: i reali tempi di recupero Come detto, qualora dovesse esser confermato l’ipotesi stiramento, Douglas Costa potrebbe saltare il match di Champions League contro il Lione e anche la super sfida di campionato contro l’Inter in programma alla 26^ giornata. Leggi anche: Paratici Juventus, futuro lontano dai bianconeri: i dettagli Lo staff medico bianconero valuterà l’entità del ko del brasiliano nel corso delle prossime ore. ... juvedipendenza

FantaMasterApp : 'Juventus, allarme Douglas Costa: ecco cosa si teme e quando tornerà in campo' - Fprime86 : RT @BNnewsEU: Le condizioni del brasiliano - - #Juventus #DouglasCosta #bianconerinews #ilsalottodelcalcio -