Guardia Sanframondi | arriva l’app per visitare il borgo sannita

Guardia Sanframondi (Bn) – The Thinking Clouds, start-up innovativa di Benevento con focus sulla realizzazione di esperienze conversazionali, ha reso disponibile sui principali marketplace la nuova app Glooci – Guardia Sanframondi. Si tratta della prima app per la visita di Guardia Sanframondi che permette al visitatore di dialogare con il Genius Loci del territorio, una guida virtuale, che illustra la storia e le bellezze della città del vino. Spesso quando visitiamo un borgo viviamo un'esperienza passiva, limitata all'uso di audioguide, brochure o informazioni non certificate trovate su internet. Grazie a Glooci è possibile conversare con chi la storia l'ha vissuta di persona: il Genius Loci, protettore ed anima di un luogo secondo l'antico culto Romano. Premiata nel 2018 dal Ministero dei Beni Culturali tra le migliori

