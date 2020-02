GF Vip | ingresso bomba nella casa | “lei” entrerà e qualcuno non sarà felice E per Pago

‘Gf Vip 4’ - Salvo Veneziano ospite in radio contro Alfonso Signorini dopo l’ingresso di Serena Enardu : “Improvvisamente il pubblico sovrano non conta più nulla!” : Salvo Veneziano è ad oggi uno dei protagonisti indiscussi di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip durante la quale ha catalizzato l’attenzione del pubblico a causa delle controverse dichiarazioni esclamate all’indirizzo della collega e gieffina Elisa De Panicis (QUI i dettagli) che gli sono costate la squalifica dal reality show. Dalla sua uscita dalla Casa del Gf Vip 4 è passato quasi un mese ma l’ex Pizzaiolo del ...

Rita Rusic ha uno sfogo dopo l’ingresso di Valeria Marini al GF Vip “Giocare con i dolori” : Ieri, all’interno della casa del GF VIP ha fatto il suo ingresso l’uragano Valeria Marini, acerrima nemica di Rita Rusic. Le due donne hanno parecchie questioni in sospeso, specie per quanto riguarda la sfera sentimentale. Ad ogni modo, se da un lato la showgirl sembra prendere con ironia la convivenza, la sua rivale è molto più provata. dopo la puntata di ieri, infatti, Rita si è lasciata andare ad un duro sfogo in confessionale, ...

GF Vip - la sorella di Pago scrive a Miriana Trevisan dopo il suo ingresso nella Casa : Le parole che la showgirl ha rivolto all'ex marito hanno molto colpito la donna che le l'ha ringraziata pubblicamente

GF Vip - l’ingresso di Serena era programmato? Pago si tradisce e la produzione censura (FOTO) : Il GF VIP è appena incominciato e diversi argomenti stanno già surriscaldando gli animi, come ad esempio l’incontro tra Serena e Pago. Sono stati in molti a mettere in dubbio la veridicità delle intenzioni della Enardu e in queste ore sono trapelate delle informazioni molto interessanti a riguardo. Durante una conversazione con Salvo, il cantante sembra si sia tradito facendo delle allusioni al fatto che l’ingresso in casa di Serena ...

Grande Fratello Vip 2020 - seconda puntata in diretta – L’ingresso dei Vip ‘mancanti’ - il verdetto su Serena e l’intervento di Imma Battaglia : Alfonso Signorini e Serena Enardu - GF Vip 2020 48 ore dopo l’esordio, il Grande Fratello Vip 2020 continua con la seconda puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni seconda puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.40, ...

Grande Fratello Vip - Taylor Mega attacca Antonella Elia : “Questo è l’ingresso che meritavi” : E’ iniziata ieri la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tra le concorrenti che hanno preso parte al reality c’è anche Antonella Elia. Qualche settimana fa la soubrette è stata protagonista di alcune discussioni molto accese con Taylor Mega, ovviamente tutte a favor di telecamera. Prima a CR4 – La Repubblica delle Donne, la trasmissione di Piero Chiambretti, e a seguire a Live – Non è la D’Urso in prima serata su ...

Licia Nunez - ingresso boom al Grande Fratello Vip. Cosa rivela sulla sua ex Imma Battaglia ed Eva Grimaldi : “La verità” : La prima puntata del Grande Fratello Vip 2020 è andata in onda mercoledì 8 gennaio. Come da tradizione è stata una passerella di personaggi famosi che hanno varcato la famosa porta rossa. Alfonso Signorini insieme agli opinionisti Pupo e Wanda Nara ha traghettato i primi concorrenti nella casa più spiata d’Italia. I primissimi due concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 sono Michele Cucuzza e Rita Rusic. Il giornalista ed ex conduttore de ...

Grande Fratello Vip 4 - televoto aperto sull’ingresso di Serena Enardu ex di Pago : Grande Fratello Vip il televoto fino a domani venerdì 10 gennaio su Serena Enardu ex di Pago vuoi farla entrare nella casa? Alfonso Signorini inaugura il televoto “gossip” per il Grande Fratello Vip. Tra i 19 concorrenti (qui tutto l’elenco) c’è Pacifico Settembre in arte Pago che con la sua ormai ex aveva partecipato a Temptation Island Vip e proprio quella partecipazione avrebbe portato alla rottura della coppia con la ...

GRANDE FRATELLO Vip 2020/ Diretta : l'ingresso dei concorrenti - 1a puntata - : GRANDE FRATELLO Vip 2020 in Diretta su canale 5, i primi eliminati della prima puntata. Signorini presenta il cast. I quattro Highlander subito al televoto.