Borse asiatiche aprono in ribasso

Partenza in calo per la Borsa di Tokyo nella prima seduta della settimana. L'indice Nikkei cede lo 0,77% a 23.645,09 punti Anche il mercato finanziario di Hong Kong apre negativo, segnando un calo dell'1,1%: l'indice hang seng cede 312,12 punti, scivolando a quota 27.092,15.(Di lunedì 10 febbraio 2020)

