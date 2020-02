Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2020 ore 19:00 (Di domenica 9 febbraio 2020) Viabilità 9 FEBBRAIO 2020 ORE 18.50 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE SULL’A1 DIRAMAZIONE Roma SUD INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULL’A1 FIRENZE Roma PERMANGONO CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE DI FIRENZE SPOSTIAMOCI SU VIA PONTINA, RALLENTAMENTI TRA VIA DI PRATICA E RACCORDO IN DIREZIONE EUR MENTRE SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN ESTERNA INFINE RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA DEL 2020 IN FASCIA VERDE A Roma FINO ... romadailynews

