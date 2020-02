Torino-Sampdoria 1-3, Ramirez ribalta i granata (Di domenica 9 febbraio 2020) Inizia male l'avventura di Moreno Longo sulla panchina del Torino: i granata perdono infatti in casa contro la Sampdoria, che vince 3-1 in rimonta dopo l'iniziale rete di Simone Verdi al 56'. La doppietta di Gaston Ramirez (70' e 75') e il rigore dello spietato ex Fabio Quagliarella al 79' (espulso nell'occasione Izzo) regalano tre punti d'oro a Claudio Ranieri, che si porta a +7 punti sul Genoa attualmente terzultimo in campionato. Dunque, sempre più difficile il momento dei granata. Alla prima di Longo in panchina ancora ko, come nelle ultime tre della gestione Mazzarri. Sedici gol subiti nelle ultime quattro, tutte perse. Cinque contando anche la Coppa Italia contro il Milan, il prossimo avversario con cui provare a risorgere al prossimo turno. La Samp conquista invece tre punti pesantissimi, uno scatto ad allontanarsi dalla zona calda della classifica. LA CRONACAPer il suo ... ilfogliettone

