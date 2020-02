Tina Cipollari si sposa e dice addio a Uomini e Donne. Arriva la sostituta (Di domenica 9 febbraio 2020) In arrivo grandi nozze a Uomini e Donne: l’opinionista convola a nozze Tina Cipollari ha detto si e questo potrebbe significare un cambiamento a Uomini e Donne. Questa volta non è una coppia del trono classico o over a sposarsi, ma l’opinionista del programma di Maria De Filippi. Finalmente sembra Arrivato il giorno che tantissimi fan attendevano, l’ex moglie di Kikò convolerà a nozze molto presto insieme al suo compagno Vincenzo Ferrara. Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sposano Senza dubbio Tina Cipollari è uno dei volti più noti di Uomini e Donne. Accanto a Gianni Sperti e a Maria De Filippi, la Vamp ha visto per anni tantissime coppie lasciarsi ma anche convolare a nozze. Ora la protagonista è proprio lei. L’attesissimo si secondo alcune indiscrezioni sarebbe previste per il mese di Marzo, quindi molto presto. Solo fino a qualche settimana fa si era parlata di ... kontrokultura

marco_marran : RT @marco_marran: Amadeus il prossimo anno per battere quest'edizione del #Festivaldisanremo2020 dovrà chiamare a suo fianco: -Maria De Fil… - KontroKulturaa : Tina Cipollari si sposa e dice addio a Uomini e Donne. Arriva la sostituta - - Sbimburimbu : RT @Ri_Ghetto: Io comunque soffoco se penso che Tina Cipollari è stata nominata in ben tre sere su cinque RENDETEVI CONTO #Sanremo2020 -