Sanremo 2020 | il vincitore è Diodato | poi Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari

Il 70esimo Festival di Sanremo lo vince Diodato, con la canzone Fai rumore. Secondo Francesco Gabbani con Viceversa, terzi invece il gruppo rivelazione dei Pinguini Tattici Nucleari con la loro Ringo Starr.Premio della critica Mia Martini a Diodato con Fai rumore, che vince anche il premio Lucio Dalla. Premio Sergio Bardotti per il miglior testo per Rancore con Eden. Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale per Tosca con Ho amato tutto. Premio Tim Music per il brano più ascoltato in streaming per Francesco Gabbani con Viceversa.

