Sanremo 2020, Fai rumore di Diodato: il significato del testo (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato si è aggiudicato la vittoria al Festival di Sanremo 2020 con il brano Fai rumore e il prossimo San Valentino uscirà il terzo disco: “CHE VITA MERAVIGLIOSA” (Carosello Records). Tra i 11 inediti contenuti nell’album è nascosta la voglia di sperimentare e la passione di Diodato. Sono in programma anche due date live a Milano (22 aprile) e Roma (29 aprile) per il prossimo aprile 2020. Diodato, Fai rumore Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020 con il brano dal titolo Fai rumore. “Non credo di essere mai stato così tanto me stesso – ha confessato il cantante -, d’essere mai stato in grado di mettere così a fuoco il mio vissuto e tutte le sensazioni che mi hanno portato a dare questo titolo prima a una canzone e poi a questo album”. Diodato sta parlando di “CHE VITA MERAVIGLIOSA”, la nuova raccolta di 11 inediti in uscita il 14 ... notizie

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -