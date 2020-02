Marchisio a Linea Diletta: «Così sono diventato il Principino» – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Claudio Marchisio si è raccontato a DAZN nel corso di “Linea Diletta”. Ecco cosa ha detto l’ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio si è raccontato a DAZN nel corso della puntata “Linea Diletta“. Ecco cosa ha detto l’ex centrocampista della Juve. Principino – «Il merito è di Federico Balzaretti. Mi presentavo al campo vestito elegante. Mentre molti arrivavano in tuta, con un jeans strappato e una felpa e, quindi, un giorno Federico mi dice: ‘Sembri proprio un Principino: tutto bello elegante’. Da lì è partito tutto». BUFFON – «Gigi è una vera bandiera. L’unico, secondo me, mio vero capitano: i portieri vivono una dimensione loro, sono “strani”. Anche perché non sono quasi mai in campo con gli altri, hanno un loro allenatore, un allenamento personalizzato, quindi sono sempre ... calcionews24

