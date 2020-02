LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: si lavoro sul passo gara, Quartararo sempre in vetta, Valentino Rossi 5° (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.50 Migliora i suoi parziali Vinales e anche Marquez lo imita, ma i due spagnoli non sono concentrati sul cronometro. 6.47 Stupisce la diciottesima posizione di Vinales che torna in azione ma chiude il suo 47esimo giro ancora su tempi alti. Anche per lo spagnolo si lavora sul ritmo gara. 6.44 Di nuovo ai box Quartararo dopo 32 giri totali, rimane in pista Marc Marquez che di tornate ne ha 37, ma non riesce ad avvicinarsi ai tempi dei primi della classe. 6.41 Le due Ducati procedono in coppia, con Dovizioso e Petrucci uno dietro l’altro, probabilmente anche per un gioco di scie nei lunghi rettilinei di Sepang… Teamwork <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f4aa-1f3fc.png" alt=" oasport

