Juve, la sconfitta non cancella il record di Ronaldo: decima partita consecutiva in gol (Di domenica 9 febbraio 2020) Nonostante la sconfitta contro l’Hellas Verona Cristiano Ronaldo segna per la decima partita consecutiva in serie A decima partita consecutiva in gol. Cristiano Ronaldo non si ferma come la sua Juventus, anzi va “in doppia cifra”: la rete del momentaneo vantaggio al Bentegodi ha fatto segnare l’ennesimo record del giocatore lusitano, in gol per il decimo incontro consecutivo nel massimo campionato. Venti le reti messe a segno, al momento il portoghese non ha nessuna intenzione di fermarsi. La caccia ad Immobile è aperta. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

