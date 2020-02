Il Napoli di Gattuso perde in casa dal Lecce 3-2 (il Var ci mette lo zampino) (Di domenica 9 febbraio 2020) Effettivamente il Napoli di Gattuso è un autentico prodigio, un toccasana. Bene fanno tifosi e giornalisti a osannarlo. Non è da tutti perdere al San Paolo quattro partite su cinque: contro Parma, Inter, Fiorentina, e oggi Lecce. L’unica vittoria è avvenuta contro la Juventus. Una vittoria che col ritorno di Napoli al medioevo calcistico, vale una stagione intera. Il Napoli di Gattuso ha subito la quinta sconfitta in otto partite; il Napoli di Ancelotti aveva perso quattro volte. Oggi il Napoli ha perso in casa 3-1 col Lecce. Solo con Gattuso il Napoli ha subito tre gol in una sola partita. È successo due volte: contro l’Inter e oggi contro il Lecce che aveva 19 punti in classifica. È la seconda volta nella storia del Napoli che gli azzurri perdono in casa con il Lecce. Nel primo tempo, il Napoli non va oltre uno sterile predominio. E subisce il primo gol su tiro di Saponara ... ilnapolista

sscnapoli : ?? #Gattuso “Il mio obiettivo è esprimere un gioco all’altezza di questa società. Sono orgoglioso di allenare il Nap… - DiMarzio : ?? Il primo Diego a segnare dopo #Maradona ? Contro la Samp il terzo gol in carriera ???? Da leader del #Lipsia a punt… - cie_ma_ : RT @dangelosalvato5: Se Aurelio e Gattuso non montano un caso su auesto signore che oggi è venuto ad arbitrare mi deludono. Quest’arbitro n… -