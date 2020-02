Gattuso: “Mi infastidisce che non riesco a trovare la chiave della compattezza” (Di domenica 9 febbraio 2020) L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Lecce al San Paolo. Un passo indietro come gioco e condizione? “Penso che nei primi 30′ la squadra non ha fatto male. La preoccupazione più grande è la fragilità che è venuta fuori oggi, ho visto Lapadula stoppare quindici palloni che faceva salire il Lecce. In alcuni casi ho visto i miei troppi passivi. Ci può stare parlare di calo fisico, ma per 30 minuti la squadra mi era piaciuta, ma ancora non mi basta. La cosa che mi infastidisce è che non riesco a trovare la chiave della compattezza, basta un episodio per mandarci in sofferenza. Ho visto una squadra che ha fatto fatica ad aiutarsi”. La scelta di due centrali che non giocano da tempo la rifarebbe? “Adesso è facile, ma dovevo mandare anche Manolas a casa per la nascita della figlia. Mi avete massacrato ... ilnapolista

