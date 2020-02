Diodato: "'Fai rumore' è dedicata a una ex che canta bene" (Di domenica 9 febbraio 2020) Il sospetto era nell’aria, Coez lo aveva reso esplicito e adesso arriva la conferma, seppur involontaria, di Diodato: “Fai rumore”, la canzone con cui ha trionfato a Sanremo, è dedicata alla ex Levante. “Questo è un brano in cui ci sono dentro tante cose che ho vissuto”, ha detto il vincitore del Festival a Domenica In. “Non è dedicato a una donna, magari a una ex?”, chiede Mara Venier. “Anche”, risponde lui tentando di svicolare dal pressing della conduttrice, che invece ha rincarato la dose, rendendo esplicito il riferimento a Levante. “Una ex bella, bruna, simpatica, sexy, che canta bene?”. “Direi di sì”, ammette infine. Nonostante abbiano tenuto la loro storia lontana dai riflettori, è risaputo che i due per un certo periodo di tempo siano stati ... huffingtonpost

