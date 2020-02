Diodato a Domenica In, il vincitore di Sanremo: “La mia canzone è anche per Levante” (Di domenica 9 febbraio 2020) Ospite della puntata di Domenica In, in onda dal Teatro Ariston, è stato il vincitore della 70esima edizione del Festival di Sanremo: Diodato. Il cantante tarantino si è presentato in gara con una canzone dal titolo "Fai rumore". Una canzone d'amore che ha suscitato la curiosità di molti che si sono chiesti se fosse dedicata alla sua ex compagna, Levante, anche lei in gara al Festival. fanpage

