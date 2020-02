Sicilia: Confartigianato, 'cresce numero imprese ma in calo quelle artigiane' (Di sabato 8 febbraio 2020) Palermo, 8 feb. (Adnkronos) - cresce il numero delle imprese ma crollano quelle artigiane, va giù l’export e frenano le vendite dei manufatti made in Sicilia. E' il quadro che emerge dall'analisi dei dati 2019 effettuata dall’Osservatorio economico di Confartigianato Sicilia. Al III trimestre 2019, liberoquotidiano

TV7Benevento : Sicilia: Confartigianato, 'cresce numero imprese ma in calo quelle artigiane' (3)... - TV7Benevento : Sicilia: Confartigianato, 'cresce numero imprese ma in calo quelle artigiane' (2)... - TV7Benevento : Sicilia: Confartigianato, 'cresce numero imprese ma in calo quelle artigiane'... -