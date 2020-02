Serie A, Verona-Juventus 0-0 (LIVE). Torino-Sampdoria 1-3, Fiorentina-Atalanta 1-2 (Di sabato 8 febbraio 2020) Serie A, i risultati di sabato 8 febbraio 2020. La Juventus in trasferta a Verona. Big match tra Fiorentina e Atalanta. ROMA – Serie A, i risultati di sabato 8 febbraio 2020. Apre Fiorentina-Atalanta, chiude Verona-Juventus. Nel mezzo l’esordio di Moreno Longo sulla panchina della Sampdoria. Serie A, i risultati di sabato 8 febbraio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di sabato 8 febbraio 2020, sfide valide per la ventitreesima giornata di Serie A. (LA CLASSIFICA e GLI HIGHLIGHTS) Fiorentina-Atalanta 1-2Torino-Sampdoria 1-3Hellas Verona-Juventus 0-0 Serie A, Hellas Verona-Juventus: risultato, marcatori e tabellino Hellas Verona-Juventus 0-0 Marcatori: Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Borini. All. Juric Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, ... newsmondo

juventusfc : KICK-OFF | ??| #FINOALLAFINE, BIANCONERI! Tutti insieme ai nostri ragazzi! LIVE MATCH ?? - SkySport : Verona-Juventus, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE - Gazzetta_it : #Verona, #Kumbulla, 2020: compie 20 anni, vale 20 milioni. Ecco perché questa è la sua stagione -