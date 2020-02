Sanremo 2020, perché deve vincere Rancore (Di sabato 8 febbraio 2020) Solo qualche giorno fa, a chi gli chiedeva se fosse felice di essere a Sanremo, Tarek Iurcich, in arte Rancore, classe 1989, rispondeva ironicamente: «Sono felice? Sì, sono felice nei limiti con i quali può esser felice uno che si chiama Rancore». February 5, 2020 Ma il rapper romano, di origine metà croata e metà egiziana, ha portato all’Ariston la sua Eden, un brano intessuto su una trama fittissima di raffinate metafore dove, partendo dal solo elemento della mela, ha sciorinato con intelligenza e ricercatezza un’infinità di riferimenti al passato e al presente del mondo in cui viviamo. Ma al contempo, Eden, si concentra sul declino dell’umanità che percepisce quotidianamente ogni anima un po’ più sensibile ed empatica, guardandosi intorno a sé, interrogandosi sul futuro, senza rimanere chiusa nella propria bolla. E il tema, in fondo, è poi quello della scelte che ... open.online

