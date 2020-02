Riccardo Marcuzzo sbotta contro la giuria demoscopica (Di sabato 8 febbraio 2020) Riccardo Marcuzzo nel corso delle varie serate del Festival di Sanremo ha preso mazzate da dritto e da rovescio arrivando penultimo per la giuria demoscopica (davanti solo al duo Bugo e Morgan) e terzultimo per la sala stampa (davanti alla Lamborghini ed al duo Bugo e Morgan). Uno scarso apprezzamento che ha infastidito Marcuzzo che – durante un’intervista – ha sbottato contro la giuria demoscopica: “La giuria demoscopica? Non so neanche chi caz*o sono. E nessuno non può neanche mai controllarli! Possono fare quel che caz*o vogliono”. Ecco il video: CHI CAZZO SONO QUESTI QUA DELLA demoscopica #Sanremo2020 pic.twitter.com/GmzLprRjgi — biscia hadid (@velenoallamela) February 8, 2020 Questa sera sarà chiamato a votare (oltre la demoscopica e la stampa) anche il televoto: il pubblico premierà Riki o riceverà l’ennesima mazzata fra capo e collo? Chi è ... bitchyf

selenasvoice_ : RT @mediohermana: RICCARDO MARCUZZO FINALMENTE CI REGALI IL TRASH DI CUI AVEVAMO BISOGNO. CHE CAST PAZZESCO, GRAZIE AMADEUS - wonderwvleigh : RT @mediohermana: RICCARDO MARCUZZO FINALMENTE CI REGALI IL TRASH DI CUI AVEVAMO BISOGNO. CHE CAST PAZZESCO, GRAZIE AMADEUS - rincominciadate : RT @mediohermana: RICCARDO MARCUZZO FINALMENTE CI REGALI IL TRASH DI CUI AVEVAMO BISOGNO. CHE CAST PAZZESCO, GRAZIE AMADEUS -