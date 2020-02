Ragazzo di colore minacciato in pieno giorno sul bus con una pistola da due donne ubriache : “Ne*o di me*a” : E’ successo a Milano, su un bus della linea 95. minacciato con una pistola da due donne per lasciare il posto libero MILANO: Sono salite a bordo del bus della linea 95, bottiglia di amaro alla mano e tutta la prodezza di chi sa di nascondere una pistola in borsa in pieno giorno nel cuore […] L'articolo Ragazzo di colore minacciato in pieno giorno sul bus con una pistola da due donne ubriache: “Ne*o di me*a” sembra essere ...

Ragazzo di colore minacciato in pieno giorno sul bus con una pistola da due donne ubriache : “Negro di m….” : E’ successo a Milano, su un bus della linea 95. minacciato con una pistola da due donne per lasciare il posto libero MILANO: Sono salite a bordo del bus della linea 95, bottiglia di amaro alla mano e tutta la prodezza di chi sa di nascondere una pistola in borsa in pieno giorno nel cuore […] L'articolo Ragazzo di colore minacciato in pieno giorno sul bus con una pistola da due donne ubriache: “Negro di m….” sembra ...

Fuoco incrociato a DiMartedì tra Santori e Sallusti - il leader delle Sardine “Il suo giornale dice falsità” - il direttore “Io il Ragazzo di colore l’ho ospitato e finanziato davvero - non è giornalismo ma è vita” : Un duro scontro si è verificato ieri sera durante la puntata DiMartedì tra il leader delle Sardine, Mattia Santori e il direttore del giornale, Alessandro Sallusti. Ad attaccare è stato il leader delle Sardine, Mattia Santori che ha detto ad Alessandro Sallusti che: “Il suo quotidiano ha ospitato un sacco di articoli che dicono un sacco di falsità sulla mia persona e su chi fa parte di questo movimento. So quanto si paga la ...

Il video dell’uomo che colpisce un Ragazzo di colore con un tamburo in testa : Circola un video, pubblicato dall’account Twitter @deeg25 il 18 ottobre 2019, dove un uomo di colore rompe il lunotto di un auto per poi venire aggredito, mentre si allontanava con la sua bicicletta, dal proprietario del veicolo con un colpo in testa: Il tuo browser non supporta il tag iframe Qualcuno si è reso conto che l’uomo era stato colpito alla testa da un bongo tanto da sentirne il suono, da qui la nascita del piccolo ...