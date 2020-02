Prescrizione | siamo al paradosso | nessuno ha del tutto ragione o torto Meglio tornare al

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Febbraio : “Prescrizione - le vittime siamo tutti noi” Da oggi diamo voce a chi ha subìto prima i reati e poi l’impunità ai colpevoli : vittime della barbarie/1 “La mia vita straziata è la sola che non si prescriverà mai” L’intervista – La strage di Viareggio di Antonio Massari Cavilli di battaglia di Marco Travaglio Dicevamo delle tecniche e delle tattiche dilatorie per allungare i processi e mandarli in prescrizione. Quelle che molti avvocati di imputati eccellenti usano a piene mani, salvo poi negare di saperne niente. I processi a B. ne hanno offerto il ...

**Prescrizione : Bonafede - ‘non si dica ‘no dialogo’ - siamo a ottavo vertice…’** : Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Non mi si dica che non c’è stato dialogo o coinvolgimento. Penso che ormai saremo all’ottavo vertice sulla giustizia…”. Lo dice il ministro Alfonso Bonafede al termine della riunione a palazzo Chigi sulla giustizia. L'articolo **Prescrizione: Bonafede, ‘non si dica ‘no dialogo’, siamo a ottavo vertice…’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sono le Venti (Nove) - Familiari vittime ponte Morandi : “Rischio Prescrizione? Non possiamo accettare che vada tutto in fumo” : “Rischio prescrizione? Non si può pensare che dopo tutto il lavoro della magistratura, dopo tutto l’impegno dello Stato per cercare la verità, tutto finisca in fumo. Non possiamo accettarlo”. Lo ha detto la presidente del Comitato dei Familiari delle vittime del ponte Morandi a Peter Gomez, durante l’ultima puntata di Sono le Venti, il programma in onda da lunedì al venerdì sul Nove. “Noi non parteggiamo per uno o ...

Andrea Orlando : "Se si rinvia la riforma della Prescrizione siamo più contenti" : “Noi lo avevamo proposto ma avevamo capito che Bonafede era contrario” al rinvio della riforma della prescrizione, “ma se si fa il rinvio siamo i più contenti del mondo”, sono le parole di Andrea Orlando, vicesegretario Pd. L’ex Guardasigilli, predecessore di Bonafede, spiega: “Perché un rinvio ci darebbe modo di affrontare con più calma la riforma del processo penale”. A chi gli ...

Prescrizione : De Giorgi a Orlando - ‘bestiolina? semmai siamo la Bella…’ : Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Andrea, noi non siamo la Bestia. Al massimo siamo la Bella. Un abbraccio #nohate #noracism”. Alessio De Giorgi, che si occupa della comunicazione social di Iv, risponde così via twitter ad Andrea Orlando. “Mi ha puntato la bestiolina”, ha scritto su twitter il vicesegretario Pd alludendo alle polemiche di Iv sulla Prescrizione via social. L'articolo Prescrizione: De Giorgi a ...

Prescrizione - Verini (Pd) : “Matteo Renzi cerca visibilità - ma stavolta siamo vicini a una svolta epocale per processo celere e con tempi certi” : “Renzi per ragioni di visibilità ogni giorno piazza una mina per diffeRenziarsi. Solo che stavolta c’è un problema“. Ovvero, “c’è una novità” sulla Prescrizione “che lui tace”: “La concreta possibilità che in tempi ragionevolmente brevi si arrivi alla svolta epocale di un processo celere e con tempi certi”. Non è il Guardasigilli Alfonso Bonafede a parlare in difesa della sua stessa ...

Paolo Becchi contro Sergio Mattarella : "Si è dimenticato della Prescrizione - da oggi siamo tutti colpevoli" : Il 2020 ha portato con sé l'entrata in vigore della nuova norma relativa alla prescrizione. Paolo Becchi ha commentato la notizia lanciando una frecciatina a Sergio Mattarella, che nella serata di ieri 31 dicembre ha tenuto il consueto discorso al Paese: "Il presidente della Repubblica ha dimenticat

Prescrizione - Verini (Pd) : “Siamo una coalizione - bisogna trovare una sintesi. Bonafede tenga conto della nostra posizione” : “L’obiettivo del Pd è avere dei tempi certi dei processi. Noi vogliamo che un colpevole venga condannato in tempi certi e che un innocente possa provare l’innocenza in tempi certi. È una coalizione, è bene che il ministro Bonafade tenga conto delle posizioni della coalizione. Il nostro non è un contratto, bisogna trovare delle sintesi. Questo è il nostro obiettivo e confidiamo che prevalga il buon senso. È ora di farla finita ...

Per Bongiorno sulla Prescrizione "siamo alla vigilia di una catastrofe" : sulla prescrizione "siamo alla vigilia di una catastrofe": è l'allarme lanciato dalla senatrice leghista Giulia Bongiorno in un'intervista alla Stampa. "La prescrizione è una sorta di ghigliottina di fronte alla quale il sistema accelera", ha sottolineato l'ex ministro, "nel momento stesso in cui la ghigliottina sparirà, inevitabilmente il sistema della giustizia si paralizzerà". "Siccome i 5 Stelle sono in ansia da consenso, inseguono ...

Riforma della Prescrizione - il no delle destre ce lo possiamo pure aspettare. Ma il Pd? : di Andrea Taffi Il ministro della giustizia Alfonso Bonafede (che io stimo e apprezzo) sulla legge di Riforma della prescrizione (quella che entrerà in vigore il 1 gennaio 2020) ha detto una cosa sacrosanta: nonostante le forze politiche che compongono il governo siano tutte d’accordo, mantengono una posizione ambigua e tale da determinare una posizione di stallo. Sì, perché il principio che il termine di prescrizione di un reato si ...